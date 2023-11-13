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        5 yayanın öldüğü kaza yerinde 89 metre fren izi tespit edildi

        KONYA'da otomobilin,yolun karşısına geçen yayalara çarpıp 5 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kaza yerinde yapılan incelemede, 89 metre fren izine rastlandı. 82 kilometre hız limitinin olduğu yolda aracın süratinin 117 kilometre olduğu değerlendirilirken, tutuklanan sürücü Sefa Selvi'nin (19) ifadesinde, ''Seyir halinde iken bir anda karşıma kalabalık grup çıktı. Direksiyonu refüje doğru kırdım, frene bastım ancak duramadım" dediği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:50
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        5 yayanın öldüğü kaza yerinde 89 metre fren izi tespit edildi
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        KONYA'da otomobilin,yolun karşısına geçen yayalara çarpıp 5 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kaza yerinde yapılan incelemede, 89 metre fren izine rastlandı. 82 kilometre hız limitinin olduğu yolda aracın süratinin 117 kilometre olduğu değerlendirilirken, tutuklanan sürücü Sefa Selvi'nin (19) ifadesinde, ''Seyir halinde iken bir anda karşıma kalabalık grup çıktı. Direksiyonu refüje doğru kırdım, frene bastım ancak duramadım" dediği öğrenildi.

        Kaza, cumartesi günü saat 18.40 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatta işçisi olarak çalışan Sefa Selvi yönetimindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, tramvaydan inip yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. Kazada yayalardan Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ve Azra Atalay (9) hayatını kaybetti. Ölen Fadime Aslan'ın diğer kızı Emine Atalay (32), çocukları Hasan Atalay (11), Ali Cemal Atalay (8), Fadime Aslan ve sürücünün yanında bulunan Ceylin Naz Övüş (6) yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere götürülürken sürücü Sefa Selvi de gözaltına alındı.

        TRAMVAYDAN İNİP, YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEMİŞLER 

        Kazada ölen Fadime Aslan'ın 2 kızı ve torunlarıyla birlikte tramvaydan inip, evlerine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştıkları belirlendi. Ölen 5 kişinin cenazesi dün Kadınhanı ilçesinde toprağa verildi. Yaralı 5 kişinin tedavisi ise sürüyor. 

        'DİREKSİYONU REFÜJE DOĞRU KIRDIM' 

        Gözaltına alınan Sefa Selvi'nin yapılan kan testinde alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Polis, alt geçit çalışmaları nedeniyle Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nin (TEDES) çalışmadığı ve 82 kilometre hızla gidilmesi gereken yolda, aracın ne kadar hızla gittiğini belirlemek için teknik inceleme yaptı. Yapılan incelemede 89 metre fren izine rastlanılması nedeniyle aracın 117 kilometre hızla gittiği değerlendirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen amatör kümede bir futbol takımında oynayan Selvi, çıkarıldığı mahkemece 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandı.

        Selvi´nin ifadesinde bir anda karşısına kalabalık bir grubun çıktığını belirterek, ''Seyir halinde iken bir anda karşıma kalabalık grup çıktı. Direksiyonu refüje doğru kırdım, frene bastım, ancak duramadım. Zaten alkol testim olumsuz çıktı. Bugün spora giderken 1,5 litre protein tozu içmiştim. Bir önceki gece de 1 litre enerji içeceği içmiştim. Daha önce hiç uyuşturucu kullanmadım. Kaç kilometre hızla gittiğimi bilmiyorum'' dedi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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