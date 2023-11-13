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        5 yayanın öldüğü kaza yerinde 89 metre fren izi tespit edildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:30
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        5 yayanın öldüğü kaza yerinde 89 metre fren izi tespit edildi (2)
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        'SÜRÜCÜAŞIRISÜRATLİYMİŞ'

        Konya'daki kazada kızı Sultan Aslan (30) ile torunları Elif (14) ve Fadime'yi (7) kaybeden Süleyman Aslan, "Sürücülerin trafik kurallarına uymalarını, aşırı hızdan kaçınmalarını, alkollü araç kullanmamalarını istiyorum. Kaç tane ocağı söndürdü. Bu ocakları söndürmesinler, herkes yaşasın. En küçük torunumun gözleri açık gitti. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Ne olur başka çocukların gözü açık gitmesin. Bu insanlar hayallerine kavuşsun. Bu insanlar neden hayallerine kavuşamıyor? Başkalarına olan bize de oldu. Başkalarının canı yanmasın. Emine, Kadınhanı'nda yaşıyordu. Annesi ile hasta ziyaretine gitmişler. Ziyaretlerini yapmışlar, dönüşte başlarına bu kaza gelmiş. Tramvaydan inip, yaya yolundan karşısına geçmek isterlerken bu kaza olmuş. Sürücü aşırı süratliymiş. Fren izi, her şeyi ortaya koyuyor. Ben de 25 yıllık servis sürücüsüyüm. Bütün şoförlere sesleniyorum, aşırı süratten kaçınalım. Kimsenin canı yanmasın" dedi. Diğer yandan kazada yaralanan Ali Cemal Atalay'ın taburcu olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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