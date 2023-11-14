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        Doğuştan kolları olmayan Resim öğrencisi Ayşe'nin protez mücadelesi

        KONYA'da,doğuştan kolları olmayan Resim bölümü öğrencisi Ayşe Yılmaz'ın (26), protez kol için başlattığı valilik onaylı yardım kampanyasında 1 yılda 300 bin lira toplandı. Protez maliyetinin 6,5 milyon lira olduğunu belirten Yılmaz, "Okul aracılığıyla kampanya başlatıldı. Eğer bu para toplanabilirse protez kollarıma kavuşacağım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:50
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        Doğuştan kolları olmayan Resim öğrencisi Ayşe'nin protez mücadelesi
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        KONYA'da,doğuştan kolları olmayan Resim bölümü öğrencisi Ayşe Yılmaz'ın (26), protez kol için başlattığı valilik onaylı yardım kampanyasında 1 yılda 300 bin lira toplandı. Protez maliyetinin 6,5 milyon lira olduğunu belirten Yılmaz, "Okul aracılığıyla kampanya başlatıldı. Eğer bu para toplanabilirse protez kollarıma kavuşacağım" dedi.

        Hüyük ilçesinde 9 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen Ayşe Yılmaz'ın doğuştan 2 kolu yok. Sol ayağında da kısalık bulunan Yılmaz, ailesin desteğiyle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Ayşe Yılmaz, 2019'da özel yetenek sınavıyla açılan kontenjanla Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü'nü kazandı. Biyonik protez kol isteyen Ayşe Yılmaz, geçen yıl valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 6,5 milyon lira maliyetli olan protez kol için 1 yılda sadece 300 bin lira toplanabildi.

        'PROTEZ KOLLARIMA KAVUŞURSAM, MUCİZE ATÖLYESİ AÇACAĞIM'

        Protez kol için valilik onaylı başlatılan kampanyada istenilen miktarın toplanamadığını, kampanya için tekrar başvuracağını söyleyen Ayşe Yılmaz, "Doğuştan kollarım yok ama ben resimlerimi ayaklarımla yapıyorum. Okulu bitirdikten sonra öncelikle protez kollarıma kavuşabilirsem, bir mucize atölyesi açmak istiyorum. Sadece engellilerin ders alacağı bir atölye olmasını istiyorum ama önce protez kollarıma sahip olmam gerekiyor. Sol ayağımda da hafif bir kısalık var. Bu beni çok zorluyor. Okul aracılığıyla bir kampanya başlatıldı. 1 yıl içinde sadece 300 bin lira toplayabildik ama ihtiyaç olan miktar 6,5 milyon lira. Eğer bu para toplanabilirse protez kollarıma kavuşacağım. En çok özel ihtiyaçlarımı giderirken zorlanıyorum. Benim en büyük destekçim annem ve arkadaşlarım" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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