Otomobilin yayalara çarptığı kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi KONYA'da otomobilin,yolun karşısına geçen yayalara çarptığı kazada yaralılardan Emine Atalay da kurtarılamadı. Atalay ile birlikte kazada ölü sayısı, 6´ya çıktı.

KONYA'da otomobilin,yolun karşısına geçen yayalara çarptığı kazada yaralılardan Emine Atalay da kurtarılamadı. Atalay ile birlikte kazada ölü sayısı, 6´ya çıktı.

Kaza, 4 Kasım günü saat 18.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatta işçisi olarak çalışan Sefa Selvi yönetimindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, tramvaydan inip yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. Kazada yayalardan Fadime Aslan (52), Sultan Aslan (33), kızları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ve Azra Atalay (9) hayatını kaybetti. Ölen Fadime Aslan'ın kızı Emine Atalay (32), torunları Hasan Atalay (11), Ali Cemal Atalay (8), Fadime Aslan (8) ve sürücünün yanında bulunan Ceylin Naz Övüş (6) yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere götürülürken sürücü Sefa Selvi de gözaltına alındı. Selvi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazada ölen 5 kişi, pazar günü Kadınhanı ilçesinde toprağa verildi.

Yaralılardan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Emine Atalay da bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölü sayısı 6'ya yükselirken ölen Atalay'ın oğlu Ali Cemal Atalay tedavisinin ardından taburcu oldu. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği belirtildi.