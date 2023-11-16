Çizgi film karakteri 'He-Man'den etkilenip, dünya şampiyonu oldu KONYA'da,çocukluğunda izlediği 'He-Man' adlı çizgi film karakterinden etkilenen Süleyman Candan (45), 15 yaşında vücut geliştirme sporuna başladı. Oyuncu Arnold Schwarzenegger'in 'Arnold: Bir Vücutçunun Eğitimi' kitabından da ilham alan Candan, 'Wabba 2016 Dünya ve Kainat Vücut Geliştirme Şampiyonu' oldu. Candan, "Çocukluğumda, He-Man karakterinden çok etkilendim. Hep onun gibi güçlü olmayı isterdim. Hayal ettim, başardım, dünya şampiyonu oldum" dedi.

KONYA'da,çocukluğunda izlediği 'He-Man' adlı çizgi film karakterinden etkilenen Süleyman Candan (45), 15 yaşında vücut geliştirme sporuna başladı. Oyuncu Arnold Schwarzenegger'in 'Arnold: Bir Vücutçunun Eğitimi' kitabından da ilham alan Candan, 'Wabba 2016 Dünya ve Kainat Vücut Geliştirme Şampiyonu' oldu. Candan, "Çocukluğumda, He-Man karakterinden çok etkilendim. Hep onun gibi güçlü olmayı isterdim. Hayal ettim, başardım, dünya şampiyonu oldum" dedi.

Süleyman Candan, çocukluğunda izlediği 'He-Man' isimli çizgi film karakterinden etkilenerek, yaşadığı köyde ağır malzemeleri kaldırıp, sulama kanallarında yüzmeye başladı. Candan, 13 yaşında karate ve atletizm, 15 yaşında ise vücut geliştirme sporuyla tanışıp, önce Türkiye Şampiyonu, daha sonra Wabba 2016 Dünya ve Kainat Vücut Geliştirme Şampiyonu oldu. Spora ilgisini anlatan Candan, "10 yaşıma kadar köyde büyüdüm. Bir şeyleri kaldırmayı, başarmayı çok isteyen hiperaktif bir çocuktum. Boğulma tehlikesine rağmen sulama kanallarında her gün yüzmeye çalışırdım. 10 yaşımda böylelikle yüzme öğrendim. Köyden Konya'ya geldiğimde 13 yaşımda spora başladım. Karate ve atletizm olarak devam etti. 15 yaşımda da çalıştığım spor salonundaki ağırlıkları kaldırmaya başladım. Sonra bir büyüğüm vücut geliştirme sporunu önerdi. Böyle bir şeyin varlığında bile haberim yoktu. 1993 yılında vücut geliştirme salonunda çalışmaya başladım. 2 yıl sonra da Türkiye şampiyonasına katıldım. Araya askerlik ve yaşam şartları girince bir süre bırakmak zorunda kaldım. 2008 yılında ise tekrar müsabakalara katılma kararı aldım. İlk girdiğim müsabaka da Türkiye şampiyonasıydı, orada 1'inci oldum. Daha sonra milli takım Avrupa şampiyonası seçmesinde 2'nci oldum. 2012 yılına kadar yine yarışmalardan uzak kaldım. 2012 yılında 90 kilogram sıkletinde Türkiye 3'üncüsü oldum. 2013 yılında kendi spor merkezimi açtım. 2016 yılında da Dünya Şampiyonası için Venedik'e gittim, burada da 4'üncü oldum. Aynı yıl dünya ve kainat şampiyonasında ise 1'inci oldum. Daha sonrasında milli takıma katıldım ve ülkemizi yurt dışında temsil edip, finale kaldım" diye konuştu.

'SCHWARZENEGGER BENİ MOTİVE ETTİ'

Örnek aldığı çizgi film karakteri He-Man ve ilham kaynağı Amerikalı aktör ve sporcu Arnold Schwarzenegger'den yola çıktığını anlatan Candan, "Çocukluğumda benim örnek aldığım çizgi film karakteri He-Man oldu. O karakterden çok etkilendim. Hep onun gibi güçlü olmayı, bir şeyleri başarmayı isterdim. Bir de Arnold Schwarzenegger'in Bir Vücutçunun Eğitimi adlı kitabından çok etkilendim. Bir kitapçıda gördüm biraz okudum. Çünkü o gün o kitabı alacak param yoktu. Sonra gidip o kitabı satın aldım. Kitabı hemen okuyup bitirdim. Okuduktan sonra ben de hayallerimi gerçekleştirebileceğimi düşündüm. Kitapta hayalini gerçekleştirmekten bahsediyordu. Ben de hayal ettim, ben de başardım, dünya şampiyonu oldum. Arnold Schwarzenegger, beni motive etti. He-Man ve Arnold Schwarzenegger benim idolümdü" ifadelerini kullandı.