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        Eşini barışma teklifini reddettiği için öldürmüş

        KONYA'daayrı yaşadığı 3 çocuk annesi eşi Zekiye Ertuğrul'u 3 gün önce tabancayla vurarak öldürüp, kayınvalidesi Ayşe Ç.'yi de yaralayan Durmuş Ali Ertuğrul, yakalanıp, tutuklandı. Ertuğrul´un ifadesinde, "Barışmak için konuşmaya gittim. Konuşurken barışmak istediğimi ve eve geri dönmesini istediğimi söyledim. Bana `tekrar o eve dönmek istemiyorum´ deyince sinirlendim ve tabancayla vurdum." dediği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:50
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        Eşini barışma teklifini reddettiği için öldürmüş
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        KONYA'daayrı yaşadığı 3 çocuk annesi eşi Zekiye Ertuğrul'u 3 gün önce tabancayla vurarak öldürüp, kayınvalidesi Ayşe Ç.'yi de yaralayan Durmuş Ali Ertuğrul, yakalanıp, tutuklandı. Ertuğrul´un ifadesinde, "Barışmak için konuşmaya gittim. Konuşurken barışmak istediğimi ve eve geri dönmesini istediğimi söyledim. Bana `tekrar o eve dönmek istemiyorum´ deyince sinirlendim ve tabancayla vurdum." dediği öğrenildi.

        Olay, pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi 150520'nci Sokak'ta, tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. En küçüğü 1 yaşında, en büyüğü de 18 yaşında olan 3 çocuk annesi Zekiye Ertuğrul, eşi Durmuş Ali Ertuğrul'un uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bir süre önce evi terk edip ailesinin yanına yerleşti. Durmuş Ali Ertuğrul ise olay günü konuşmak için eşinin yaşadığı eve geldi. Burada, çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Durmuş Ali Ertuğrul, tabancayla önce eşi Zekiye Ertuğrul'u, ardından kayınvalidesi Ayşe Ç.'ye ateş etti. Anne- kız kanlar içinde yere yığılırken, Durmuş Ali Ertuğrul ise kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Sarayönü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zekiye Ertuğrul, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ayşe Ç. ise ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Ayşe Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        3 GÜN SONRA POLİS GÖZALTINA ALDI

        Olayın ardından Konya kent merkezine kaçan Durmuş Ali Ertuğrul´un, Aydınlık Evler Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören Ertuğrul, tabancasını başına dayayarak intihar etmek istedi. Polis ekiplerinin iknça çabasıyla eylemine son veren Ertuğrul, gözaltına alınarak jandarmaya teslim edildi. Ertuğrul, Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından Sarayönü Adliyesi´ne sevk edildi. Ertuğrul, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

        BARIŞMAK İÇİN GİTMİŞ

        Ertuğrul´un jandarmadaki ifadesinde, "Barışmak için konuşmaya gittim. Konuşurken barışmak istediğimi ve eve geri dönmesini istediğimi söyledim. Bana `tekrar o eve dönmek istemiyorum´ deyince sinirlendim ve tabancayla vurdum." dediği öğrenildi.

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