Davutoğlu: Borcunuz yoksa Ceyhan'dan İsrail'e gönderilen petrol sevkiyatı niye devam ediyor GELECEKPartisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'bizim İsrail'e borcumuz yok. Dolayısıyla verecek bir hesabımız yok' demesini doğru buluyor ve alkışlıyorum. Ama İsrail'e borcunuz yoksa Ceyhan'dan İsrail'e gönderilen petrol sevkiyatı niye devam ediyor? İsrail'e borcunuz yoksa Mersin'den Antalya'dan giden gemiler Hayfa Limanı'na niye gıda ve diğer ürünleri taşıyor. Çimento, demir niye gidiyor İsrail'e? maalesef o sözü alkışlarken şu soruyu da soruyorum. İsrail uçaklarının kullandığı yakıt eğer bizden gidiyorsa İsrail askerlerinin beslendiği gıda bizden gidiyorsa, İsrail yerleşimcilerinin yaptığı konutların çimentosu, demiri bizden gidiyorsa yazıklar olsun size. Biz alkışlamayı da biliyoruz, hesap sormayı da biliriz" dedi.

GELECEKPartisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'bizim İsrail'e borcumuz yok. Dolayısıyla verecek bir hesabımız yok' demesini doğru buluyor ve alkışlıyorum. Ama İsrail'e borcunuz yoksa Ceyhan'dan İsrail'e gönderilen petrol sevkiyatı niye devam ediyor? İsrail'e borcunuz yoksa Mersin'den Antalya'dan giden gemiler Hayfa Limanı'na niye gıda ve diğer ürünleri taşıyor. Çimento, demir niye gidiyor İsrail'e? maalesef o sözü alkışlarken şu soruyu da soruyorum. İsrail uçaklarının kullandığı yakıt eğer bizden gidiyorsa İsrail askerlerinin beslendiği gıda bizden gidiyorsa, İsrail yerleşimcilerinin yaptığı konutların çimentosu, demiri bizden gidiyorsa yazıklar olsun size. Biz alkışlamayı da biliyoruz, hesap sormayı da biliriz" dedi.

Gelecek Partisi´nin Konya Olağan Kongresi´ne Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, genel başkan yardımcıları ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Ahmet Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizim İsrail'e borcumuz yok. Dolayısıyla verecek bir hesabımız yok demesini doğru buluyor ve alkışlıyorum. Ama aynı cumhurbaşkanına birisi kalkıp şu soruyu sorarsa İsrail'e borcunuz yoksa Ceyhan'dan İsrail'e gönderilen petrol sevkiyatı niye devam ediyor? İsrail'e borcunuz yoksa Mersin'den Antalya'dan giden gemiler Hayfa Limanı'na niye gıda ve diğer ürünleri taşıyor. Çimento, demir niye gidiyoruz İsrail'e? maalesef o sözü alkışlarken şu soruyu da soruyorum. İsrail uçaklarının kullandığı yakıt eğer bizden gidiyorsa İsrail askerlerinin beslendiği gıda. Bizden gidiyorsa, İsrail yerleşimcilerinin yaptığı konutların çimentosu demiri bizden gidiyorsa yazıklar olsun size. Biz alkışlamayı da biliyoruz, hesap sormayı da biliriz." dedi.

`ONLAR BİZİM İÇİN SAVAŞIYOR´

1967´de 4 Arap devleti savaştaydı. Ürdün, Mısır, Suriye, Lübnan. 6 günde Batı Şeria'yı işgal etti İsrail. 45 gündür Yalova'nın yarısı olan bir yeri o muazzam ordular alamıyorsa ben o Gazzeli yiğitlerin gözlerinden öperim. Onlar bizim için savaşıyor. 45 gündür dünyanın en teknolojik ordusu yukarıdan bombalıyor. Amerikan donanması sahile çekilmiş oradan İsrail'e lojistik destek veriyor. İngiltere donanması orada. Aynen Çanakkale gibi değil mi? Yedi düvel bir boğaza yüklenmiş. Ama karşılarında işte yürek sahibi dedelerimiz geçit vermedi. Şimdi Gazzeli'nin karşısında yer alan Arap karşıtlığı üzerinden bir siyaset yapabilir. İşte anlattım İzzeddin El-Kassam hikayesini. Bir Osmanlı askeriydi. Ve bütün bu coğrafyada Osmanlı düşüncesini, Türk dostluğuyla savaşan nice kahramanlar oldu. Şucaiyye bunlardan biri. Niye adı Şucaiyye biliyor musunuz? Çünkü 1917 yılında son Osmanlı askeri, orada Gazzeliler ile şehit düştü. Osmanlıların son şehit düştüğü Gazzelilerle birlikte savaşıp İngilizlere karşı şehit düştüğü yere Gazzeliler, Şucaiyye yani kahramanlar tepesi dediler. Ve şimdi. Bizim dedelerimizin savaştığı kahramanlar tepesini bugün savunanlar bizim kahramanlarımızdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Ahmet Arslan yeniden seçildi.