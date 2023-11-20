4 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

KONYAmerkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 15 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Polis tarafından Konya merkezli İstanbul, Ankara, Erzincan´da yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi´ndeki işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.