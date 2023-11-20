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        4 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

        KONYAmerkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:58
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        4 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
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        KONYAmerkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 15 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Polis tarafından Konya merkezli İstanbul, Ankara, Erzincan´da yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi´ndeki işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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