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        Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandı

        KONYA'nınEreğli ilçesinde seyir halinde yolcu otobüsü alev aldı. Şoför 40 yolcuyu tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:10
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        Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandı
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        KONYA'nınEreğli ilçesinde seyir halinde yolcu otobüsü alev aldı. Şoför 40 yolcuyu tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Olay, saat 08.00 sıralarında Adana-Konya kara yolu Çakmak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Hatay'a seyreden Abdullah Yalman idaresindeki 31 AJD 431 plakalı yolcu otobüsü, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurarak 40 yolcuyu tahliye etti. Bu sırada alevler tüm otobüsü sardı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürürken, olay il e ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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