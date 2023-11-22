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        Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı; aynı aileden 4 kişi öldü, 1 ağır yaralı

        KONYA'daotomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada Hasan Işıkgün (25), eşi Nur Işıkgün (20), çocukları Gülbahar (3) ile 9 aylık Fatma Işıkgün hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:20
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        Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı; aynı aileden 4 kişi öldü, 1 ağır yaralı
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        KONYA'daotomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada Hasan Işıkgün (25), eşi Nur Işıkgün (20), çocukları Gülbahar (3) ile 9 aylık Fatma Işıkgün hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Akören ilçesi ile Yalıhüyük ilçesi arasındaki kara yolunda meydana geldi. Emre Çakar yönetimindeki 42 AY 176 plakalı otomobil, Mehmet Emin A.'nın kullandığı 42 ANR 559 plakalı pancar yüklü kamyonla çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Hasan Işıkgün, eşi Nur Işıkgün, çocukları Gülbahar ile Fatma Işıkgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Çakar da ambulansla Akören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler Konya Şehir Hastanesi'ne götürülürken, kamyon şoförü Mehmet Emin A. gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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