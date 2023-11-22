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        Konya'da akademisyenler Gazze için yürüdü

        KONYA'da,5 üniversitenin akademisyenleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi. Akademisyenler adına konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "İnsanların en temel ihtiyaçlara erişimini engelleyen İsrail rejimini, işgal rejimine göz yuman, insanlık suçlarını görmezden gelen, gizli açık destek olan tüm kurum ve kuruluşları ve dahi, bu kötülüğe hizmet eden insanları şiddetle kınıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:00
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        Konya'da akademisyenler Gazze için yürüdü
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        KONYA'da,5 üniversitenin akademisyenleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi. Akademisyenler adına konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "İnsanların en temel ihtiyaçlara erişimini engelleyen İsrail rejimini, işgal rejimine göz yuman, insanlık suçlarını görmezden gelen, gizli açık destek olan tüm kurum ve kuruluşları ve dahi, bu kötülüğe hizmet eden insanları şiddetle kınıyoruz" dedi.

        Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Gıda ve Tarım Üniversitesi, Karatay Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi'nden akademisyen ve araştırma görevlisi yaklaşık 700 kişi, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki göstermek için yürüyüş yaptı. Konya Kent Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe cüppeleriyle katılan akademisyenlerin yürüyüşü Mevlana Meydanı'nda son buldu.

        Akademisyenler adına konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Dünyanın farklı coğrafyalarındaki üniversiteleri, bilim insanlarını, aydınları, kültür-sanat insanlarını, kanaat önderlerini, İsrail'in sivil Gazze halkına yönelik şiddet eylemlerine son vermesi için daha güçlü bir şekilde çağrıda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

        'KÖTÜLÜĞE HİZMET EDEN İNSANLARI KINIYORUZ'

        Prof. Dr. Cem Zorlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

        "Sivilleri kasten öldüren, sivil yerleşim yerlerini bombalayan, şehrin altyapı hizmetlerini, ibadethanelerini, okullarını ve hastanelerini kullanılamaz hale getiren, insanların en temel ihtiyaçlara erişimini engelleyen İsrail rejimini; işgal rejimine göz yuman, insanlık suçlarını görmezden gelen, gizli açık destek olan tüm kurum ve kuruluşları ve dahi, bu kötülüğe hizmet eden insanları şiddetle kınıyoruz." 

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