Konya´da PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı

KONYA´daTEM Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Geçmiş dönemde PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçmiş dönemde PKK/KCK silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren ve Konya'da ikamet ettiği tespit edilen Suat A.´yı (22) düzenlediği operasyonla yakaladı. Almanya´da PKK/KCK propagandasının yapıldığı bir etkinliğe katıldığı tespit edilen Muhammet T. (24) ise Ereğli ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çocuk yaşlarda örgüte katılarak eğitim aldığı ve Suat A.´nın bir süre sonra kaçtığı öğrenildi. Muhammet T.´nin ise sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı materyallere el konulurken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.