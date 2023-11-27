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        Konya´da PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı

        KONYA´daTEM Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Geçmiş dönemde PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:50
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        Konya´da PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı
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        KONYA´daTEM Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Geçmiş dönemde PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçmiş dönemde PKK/KCK silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren ve Konya'da ikamet ettiği tespit edilen Suat A.´yı (22) düzenlediği operasyonla yakaladı. Almanya´da PKK/KCK propagandasının yapıldığı bir etkinliğe katıldığı tespit edilen Muhammet T. (24) ise Ereğli ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çocuk yaşlarda örgüte katılarak eğitim aldığı ve Suat A.´nın bir süre sonra kaçtığı öğrenildi. Muhammet T.´nin ise sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı materyallere el konulurken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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        Galeri

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