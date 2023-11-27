Konya´da PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı
KONYA´daTEM Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Geçmiş dönemde PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
KONYA´daTEM Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Geçmiş dönemde PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçmiş dönemde PKK/KCK silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren ve Konya'da ikamet ettiği tespit edilen Suat A.´yı (22) düzenlediği operasyonla yakaladı. Almanya´da PKK/KCK propagandasının yapıldığı bir etkinliğe katıldığı tespit edilen Muhammet T. (24) ise Ereğli ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çocuk yaşlarda örgüte katılarak eğitim aldığı ve Suat A.´nın bir süre sonra kaçtığı öğrenildi. Muhammet T.´nin ise sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı materyallere el konulurken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.