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        Konya'da aranan 133 kişi yakalandı

        KONYA'dahaklarında kesinleşmiş hapis cezası ve farklı suçlardan aranması bulunan 133 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:20
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        Konya'da aranan 133 kişi yakalandı
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        KONYA'dahaklarında kesinleşmiş hapis cezası ve farklı suçlardan aranması bulunan 133 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Konya Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri koordinesinde il merkezinde 60 ekip ve 150 personel, 31 ilçede ise 69 ekip ve 306 personel ile kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama emri olan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Yapılan baskınlarda 133 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 75 kişi cezaevine gönderilirken, 58 kişi ise adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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