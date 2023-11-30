MEDAŞ'ta inovatif projeleri olan 79 firma yarıştı

MERAMElektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), bu yıl ilki düzenlenen 'ETAP-1 Enerji Teknolojileri Hızlandırma Programı' ismiyle yarışma düzenledi. 79 kişinin proje ürettiği yarışmada 3 firma toplamda 1 milyon TL ödül aldı.

Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), bu yıl ilk defa düzenlenen 'ETAP-1 Enerji Teknolojileri Hızlandırma Programı'nda 79 firma en iyi projeyi çıkarmak için yarıştı. İnovatif projeleri ve ürünleri olan firmalar MEDAŞ yöneticilerinden ve Girişim Merkezi´nden oluşan jürilerin değerlendirmesi sonucu ön elemeyi geçen 10 proje finale kaldı. Hızlandırma programına dahil olan 10 adet firmaya Etkili Sunum Teknikleri eğitimi ve Teknoloji Girişimlerinde İş Modeli ve Büyüme eğitimleri ile birlikte, MEDAŞ yöneticileri tarafından birebir mentorluk desteği verildi. Programın yapılan 'Demo Day' etkinliğinde jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında dereceye giren ilk üç projeye 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olan projeler için sırasıyla 500 bin TL, 300 bin TL ve 200 bin TL olarak belirlenen ödülleri verildi ve finale kalan diğer 7 proje için de teşekkür belgesi takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, "İnşallah bu fikirlerin sermayesini sağlarsak bu firmaların daha üste çıkmasını sağlarız. Bu çorbada bizim de tuzumuz olursa çok mutlu oluruz. Ben MEDAŞ Genel Müdürü olarak konuşuyorum ister istemez yazılım kullanıyoruz ve bazılarını mecburen yurt dışından almak zorunda kalıyoruz. Türkiye'de ben bu konuda kaynak olduğuna gerçekten inanıyorum. Sermaye var fikir var önemli olan bu ikisinin buluşturulması. Biz MEDAŞ olarak, diğer şirketlerimiz için de geçerli ileride yerli ve milli yazılımlarımızı kullanırsak ne mutlu bize" dedi.