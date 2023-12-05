Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kaçmaya çalışan şüpheli vurularak yakalandı; aracında bomba araması yapıldı

        KONYA'da'dur' ihtarına uymayınca aracının lastiklerine ateş açılan, ardından koşarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından vurularak yakalandı. Şüpheli hastaneye kaldırılırken, araçta eğitimli köpekle bomba araması yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçmaya çalışan şüpheli vurularak yakalandı; aracında bomba araması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da'dur' ihtarına uymayınca aracının lastiklerine ateş açılan, ardından koşarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından vurularak yakalandı. Şüpheli hastaneye kaldırılırken, araçta eğitimli köpekle bomba araması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları camları filmli, 34 YB 2988 plakalı otomobili, saat 10.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, araçla ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Takip sırasında polis, aracı lastiklerine ateş ederek durdurdu. Sürücü bu kez aracını terk edip, koşarak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine polis önce havaya ateş açtı, durmayınca da şüpheliyi sırtından vurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan bölgeye bomba imha uzmanı çağrıldı. Eğitimli köpek ile yapılan aramada, araçta olumsuz bir duruma rastlanmadı. Terörle Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Nijerya'da yanlışlıkla köy bombalandı!
        Nijerya'da yanlışlıkla köy bombalandı!
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"

        Benzer Haberler

        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
        Cihanbeyli'deki "meydan" projesinde sona gelindi
        Cihanbeyli'deki "meydan" projesinde sona gelindi
        Hüyük ilçesindeki birinci sınıf öğrencilerine diş taraması yapıldı
        Hüyük ilçesindeki birinci sınıf öğrencilerine diş taraması yapıldı
        Yolda yürürken otomobilin çarptığı yaya öldü
        Yolda yürürken otomobilin çarptığı yaya öldü
        Seydişehir'de vatandaşlar Gazze halkına dua için simitle yaptıkları iftarda...
        Seydişehir'de vatandaşlar Gazze halkına dua için simitle yaptıkları iftarda...
        Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya öldü
        Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya öldü