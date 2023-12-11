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        Konyaspor - Sivasspor: 0-1

         

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 22:18 Güncelleme: 11.12.2023 - 22:20
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        Konyaspor - Sivasspor: 0-1
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        STAT: Konya Büyükşehir Belediye 

        HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak

        KONYASPOR: Bernardoni - Ahmet Oğuz (Dk. 46 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 82 Cebrail Karayel), Oğulcan Ülgün (Dk. 64 Nzonzi), Muric (Dk. 46 Prip), Cicaldau, Moreno, Cikalleshi (Dk. 82 Oliveira),

        SİVASSPOR: Ali Şaşal Vura - lAlaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak,(Dk. 76 Hakan Arslan), Burak Kapacak (Dk. 76 Barrow), Charisis, Saiz (Dk. 61 Kvet), N'jie (Dk. 76 Koita), Rodrigues (Dk. 90 Appindangoye)

        GOL: Dk.15 N´jie (Sivasspor)

        SARI KART: Oğulcan Ülgün, Uğurcan Yazğılı, Cikkaleshi, (Konyaspor) - Saiz, Burak Kapacak, Uğur Çiftçi, Koita (Sivasspor)

        Süper Lig'in 15'inci haftasında Konyaspor sahasında Sivasspor´a sahasında 1-0 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 15'inci dakikada N´jie kaydetti.

        15´inci dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla  buluşan Saiz ortasını yaptı. N'jie'nin gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

        25´inci dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Ahmet Oğuz ortaladı. Cikalleshi´nin vuruşunda top yan direkten auta gitti.

        Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        48´inci dakikada Cikalleshi´nin ceza alanı sağ çaprazından içeriye ortasında topla buluşan Cicaldau´nun şutu yandan auta çıktı.

        69´uncu dakikada Guilherme´nin sol çaprazdan ortasında topla buluşan Cikalleshi´nin şutu, kalenin üstünden auta gitti.

        85´inci dakikida Kvet´in sağ çaprazdan ortasında ceza alanına giren Koita kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı.

        90+2´nci dakikada Guilherme´nin ceza sahasına doldurduğu top kafalardan seken top Nzonzi'nin önünde kaldı. Bu oyuncununn gelişine yaptığı vuruşta top auta gitti.

        Karşılaşma Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Konya / Merkez - Hasan DÖNMEZ

        2023-12-11 22:08:58

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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