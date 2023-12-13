Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        DEAŞ'ın yasa dışı eğitim faaliyetlerine operasyon: 14 gözaltı

        KONYA'da terör örgütü DEAŞ'ın yasa dışı eğitim faaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 7'si kadın, 14 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEAŞ'ın yasa dışı eğitim faaliyetlerine operasyon: 14 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da terör örgütü DEAŞ'ın yasa dışı eğitim faaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 7'si kadın, 14 kişi gözaltına alındı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'ın yasa dışı dini eğitim faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kur'an kursu ve medrese eğitimi veren adresler tespit edildi. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 7'si kadın, 14 kişi gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan yapılan açıklamada, ''Konya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün yasa dışı eğitim faaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 12.12.2023 tarihinde tespit edilen 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam etmektedir'' denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Bu tuzağa düşmeyin! "Yüksek kredi aldırırız" dolandırıcılığı!
        Bu tuzağa düşmeyin! "Yüksek kredi aldırırız" dolandırıcılığı!
        Osmanlı'dan günümüze kış saati serüveni
        Osmanlı'dan günümüze kış saati serüveni
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Sinema dünyasının acı kabı
        Sinema dünyasının acı kabı
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de eğitimli besicilerle hayvancılık sektörü ayağa kalkacak
        Beyşehir'de eğitimli besicilerle hayvancılık sektörü ayağa kalkacak
        Narkotik polisleri annelere uyuşturucunun bağımlılık belirtilerini anlattı
        Narkotik polisleri annelere uyuşturucunun bağımlılık belirtilerini anlattı
        İranlı sanatçı Alireza Ghorbani, Konya'da konser verdi
        İranlı sanatçı Alireza Ghorbani, Konya'da konser verdi
        Sobadan zehirlenen anne öldü, kızının durumu ağır
        Sobadan zehirlenen anne öldü, kızının durumu ağır
        Konya Büyükşehir Çocuk Meclisi'nde yeni dönem başkanı görevi teslim aldı
        Konya Büyükşehir Çocuk Meclisi'nde yeni dönem başkanı görevi teslim aldı
        Konya'da 2 kişi silahla yaralandı
        Konya'da 2 kişi silahla yaralandı