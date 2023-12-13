DEAŞ'ın yasa dışı eğitim faaliyetlerine operasyon: 14 gözaltı

KONYA'da terör örgütü DEAŞ'ın yasa dışı eğitim faaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 7'si kadın, 14 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'ın yasa dışı dini eğitim faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kur'an kursu ve medrese eğitimi veren adresler tespit edildi. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 7'si kadın, 14 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan yapılan açıklamada, ''Konya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün yasa dışı eğitim faaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 12.12.2023 tarihinde tespit edilen 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam etmektedir'' denildi.