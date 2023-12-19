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        Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu; 14 gözaltı

        KONYAmerkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 17 şüpheliden 14'ü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:18
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        Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu; 14 gözaltı
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        KONYAmerkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 17 şüpheliden 14'ü yakalandı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Konya, Mersin, Kocaeli ve Karaman'da yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalaması çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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