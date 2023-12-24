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        Konyaspor - Kayserispor: 2-0

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:49 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:55
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        Konyaspor - Kayserispor: 2-0
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        STAT:Konya Büyükşehir 

        HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Kamil Çetin 

        KONYASPOR: Bernardoni-, Uğurcan (Dk.90 Niko), Adil, Calvo, Guilherme, Oğulcan, Soner, Prip (Dk.86 Cebrail), Cicaldau (Dk.80 Nzonzi), Moreno (Dk. 86 Yasir), Cikalleshi (Dk.80 Oliveira)

        KAYSERİSPOR: Bilal-, Gökhan, Hosseini, Attamah, Ali, Kartal (Dk. 84 Eray), Karimi, Aylton (Dk. 57 Bahoken), Cardoso, Ramazan (Dk 71 Carlos Mane), Thiam 

        GOLLER: Dk.50-62 Cikalleshi (Penaltı) (Konyaspor)

        SARI KARTLAR: Oğulcan (Konyaspor) Ali,  Bilal,  Kartal, Gökhan(Kayserispor)

        Süper Lig'in 18'inci haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u Cikalleshi'nin penaltı vuruşundan kazandığı gollerle 2-0 mağlup etti. 

        7'nci dakikada Kayserispor'un atağında Cardoso'nun ortasında ceza sahasında topu önde bulan Thiam, kaleci Bernardoni ile karşı karşıya kaldı. Thiam'in vuruşunda kaleci Bernardoni müdahale etti. Defans topu uzaklaştırdı. 

        35'inci dakikada Prip'in pasında topa yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top auta çıktı. 

        36'ncı dakikada Guilherme'nin ceza sahasından şutundan top yandan auta çıktı. 

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

        47'nci dakikada Bernardoni'nin uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Moreno, kaleci Bilal'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi. 

        50'nci dakikada Cikalleshi'nin penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

        60'ıncı dakikada Uğurcan ceza sahasında topa vurmak isterken Bahoken'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek 'VAR' incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.

        62'nci dakikada Cikalleshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0 

        72'nci dakikada Kartal'ın müdahalesiyle Prip yerde kaldı. Pozisyonun devamında ceza sahasında topu önünde bulunan Bahoken'in şutunda top ağlara gitti. Hakem Bahattin Şimşek 'VAR' incelemesi sonrası faul kararı vererek, golü iptal etti.  

        Karşılaşma Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Konya - İsmail AKKAYA

        2023-12-24 15:48:51

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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