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        Sobayı tinerle yakmak isterken ağır yaralandı

        KONYA'nın Kulu ilçesinde Tuğba Y. (28), temizlik yaptığı iş yerinde tiner dökerek tutuşturmak istediği sobanın patlaması sonucu ağır yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 17:08 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:10
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        Sobayı tinerle yakmak isterken ağır yaralandı
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        KONYA'nın Kulu ilçesinde Tuğba Y. (28), temizlik yaptığı iş yerinde tiner dökerek tutuşturmak istediği sobanın patlaması sonucu ağır yaralandı. 

        Olay, saat 14.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde Küçük Sanayi Sitesindeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Tuğba Y., temizlik yaptığı iş yerinde tiner dökerek sobayı tutuşturmak istedi. Soba da patlayıp alev aldı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun bir bölümünde yanıklar oluşan Tuğba Y., ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Tuğba Y., ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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