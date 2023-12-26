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        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Kapı kilitli olduğu için komşular içeri giremedi

        KONYA'da dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı (25) 47 bıçak darbesiyle  öldüren Neşet Güneş (26), ilk duruşmada hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkıp eve gittiğini belirterek, ''Bıçakla vurdum. Kaç sefer vurduğumu hatırlamıyorum. İçeri girmek isteyen bayağı kişi oldu ama kapı kilitli olduğu için giremediler" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 17:41 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:45
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        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Kapı kilitli olduğu için komşular içeri giremedi
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        KONYA'da dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı (25) 47 bıçak darbesiyle  öldüren Neşet Güneş (26), ilk duruşmada hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkıp eve gittiğini belirterek, ''Bıçakla vurdum. Kaç sefer vurduğumu hatırlamıyorum. İçeri girmek isteyen bayağı kişi oldu ama kapı kilitli olduğu için giremediler" dedi.

        Olay, 14 Eylül Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta meydana geldi. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefondaki konuşması nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaralayan Neşet Güneş ardından kaçtı. Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi´ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Damla Dakım´ın otopsisinde boyun, sırt ve göğsünde toplam 47 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Damla Dakım'ın daha önce de şiddet gördüğü için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi olduğu belirlendi. Dakım'ın cenazesi otopsi sonrası aynı mahallede Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        SANIĞIN KARDEŞİ TANIK

        Olayın ardından çalışma başlatan polis, Neşet Güneş'i saklandığı evde yakaladı. Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Neşet Güneş'in,  Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Eşinin telefonda başka birisiyle konuştuğunu öne süren Güneş, mahkemedeki savunmasında şunları söyledi:

        ''Benim eşim uyuşturucu satıyormuş, sonradan öğrendim. 9 yıl boyunca eşimle bir tartışmamız olmadı. Mayıs ayında, cezaevinde görüntülü konuştuğunuzda boynunda çizikler ve morluklar gördüm. Beni aldattığından şüphelendim, tartıştık. Ancak daha sonra yine ziyaretime geldiğinde konuştuk ve tatlıya bağladık. İzinli olarak cezaevinden çıkıp eve gittiğimde telefonda yabancı şahısla samimi şekilde konuştuğu için cinnet geçirdim. Bıçakla vurdum. Kaç sefer vurduğumu hatırlamıyorum. İçeri girmek isteyen bayağı kişi oldu, ama kapı kilitli olduğu için giremediler." 

        Olay anında evde olan Neşet Güneş'in kardeşi Yağmur S. ise tanık olarak dinlendi. Yağmur S. de Damla Dakım´ın ağabeyini aldattığını öne sürdü.

        Sanık Güneş'in ablası Şengül Renkliışık da, ''Damla, kardeşime sürekli 'Seni sevmiyorum, seni artık istemiyorum' diyordu. Damla ile konuştuğumda, kardeşimin 8 aydır cezaevinde olduğunu ve psikolojisinin iyi olmadığını söyledim. Olay günü kardeşim eve geldiğinde ben markete gittim. Olay esnasında ise dışarıdan yardım çağırmaya çalışıyordum" dedi.

        Neşet Güneş'in olaydan sonra kaçıp saklandığı evin sahibi ve akrabası Erdem Karakuş da, "Olay olduğu saatlerde ben işimdeydim. Daha sonra eve geldiğimde Neşet Güneş'in kızıyla bizim eve geldiğini gördüm. Olayı öğrendikten sonra polisi arayıp ihbar eden kişi de benim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından duruşmayı ileri tarihe erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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