1 keçi ve 2 koyunu kaybeden çobana cinsel saldırıda bulunan 2 kişiye 14'er yıl hapis KONYA´da 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden İ.B. (22) adlı erkek çobanı dövüp cinsel saldırıda bulunan sürü sahipleri İ.K. (42) ve H.O. (37), 14 yıl 8´er ay hapis cezasına çarptırıldı.

KONYA´da 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden İ.B. (22) adlı erkek çobanı dövüp cinsel saldırıda bulunan sürü sahipleri İ.K. (42) ve H.O. (37), 14 yıl 8´er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2022 yılının mayıs ayında Beyşehir ilçesinde meydana geldi. İ.K. ve ortağı H.O.'nun sürüsünü otlatıp, ağılda bakan İ.B., 1 keçi ve 2 koyunu kaybetti. İ.K. ve H.O., İ.B.´den kaybolan hayvanların parasını ödemesini istedi. Çoban da bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine İ.K. ile ortağı H.O., İ.B.,´yi dövüp cinsel istismarda bulundu. Farklı zamanlarda yaşanan cinsel saldırıları da cep telefonuna kaydeden şüpheliler, çobanı görüntüleri yaymakla tehdit etti. Ayrıca H.O., çoban İ.B.´nin 12 Aralık 2023'e kadar yanında kalacağına, kalmaması durumunda da 20 bin ila 50 bin lira arasında para ödeyeceğini belirten belge düzenleyip imzalattı.

OLAY, CEP TELEFONU ARIZALANINCA ORTAYA ÇIKTI

İ.K., cep telefonunda yaşadığı arızayı gidermesi için arkadaşı M.O.'dan yardım istedi. M.O. arızayı gidermek için telefonu incelerken İ.K. ile H.O.´nun İ.B.´ye cinsel saldırıda bulundukları ana ait kamera kaydığını gördü. Bunun üzerine M.O., arkadaşları Ö.K., M.G.´yi çağırıp, İ.K. ve H.O.´yu döverek, ellerini bağlayıp jandarmaya teslim etti. İ.K. ile H.O., sevk edildikleri Beyşehir Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklandı.

İ.K. ve H.O. hakkında Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede yaşanan olay ayrıntılarıyla anlatılıp, şüphelilerin el konulan cep telefonlarında yapılan incelemelerde cinsel saldırıların yer aldığı videolarla çok sayıda mağdurun da cinsel içerikli videolarının yer aldığı kaydedildi. Ayrıca telefonda yapılan incelemede İ.K. ve H.O. arasında İ.B.´yi para karşılığında başka kişilerle cinsel ilişkiye zorlamayı düşündüklerine yönelik yazışmaların olduğu belirtildi.

KADIN KIYAFETİ GİYDİRİP CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞLAR

İ.B., savcılıktaki ifadesinde "Kaybolan koyun ve keçinin parasını benden istediler. Veremeyeceğimi söylemem üzerine ikisi de bana cinsel saldırıda bulundular. Beni buna mecbur etmeye çalıştılar, cep telefonuyla kaydettiler. Karton kağıt üzerine bir sözleşme imzalattılar. Kur´an-ı Kerime el bastırarak 'Ablamı ve annemi de size getireceğim' diye yemin ettirdiler. Beni dövdüler ve şikayetçi olursam görüntüleri sosyal medyada yayınlayacaklarını söyleyerek şantaj yaptılar. Zaman zaman kadın kıyafetleri de giydirerek cinsel saldırıda bulundular. O yüzden şikayetçi olamadım" dedi.

`ŞEYTANA UYDUK´

İ.K. ve H.O. ise ifadelerinde İ.B. ile rızasıyla, 'şeytana uyarak' cinsel ilişki yaşadıklarını, şantaj yapmadıklarını, görüntüleri kimseyle paylaşmadıklarını, suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

`BU GÜNLERİ GÖRMESEYDİM´

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar İ.K. ile H.O. hakim karşısına çıktı. Son sözleri sorulan sanıklardan İ.K. "Pişmanım." dedi. H.O. ise ''Keşke böyle şeyler olmasaydı da bu günleri görmeseydim, pişmanım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti 2 kişiye `nitelikli cinsel saldırı´ suçundan 12´şer yıl, `iftira´ suçundan 1´er yıl, `özel hayatın gizliliğini ihlal´ suçundan ise 1 yıl 8´er ay hapis cezasını çarptırdı.

DÖVÜP, JANDARMAYA TESLİM EDENLERE DE CEZA

Mahkeme, İ.K. ile H.O.´yu dövüp ellerini bağlayarak jandarmaya teslim eden ve aynı davada yargılanan M.O., Ö.K. ve M.G.´ye DE `cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçundan 4´er yıl 2´şer ay hapis cezası verdi.