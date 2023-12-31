Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Eski eşi ile kızını öldüren diş teknisyeni tutuklandı; cenazeler toprağa verildi

        KONYA'nınSeydişehir ilçesinde boşandığı eşi Ayşe Gezer (35) ile kızı Gözde Nur Doğan'ı (17) av tüfeği ile vurarak öldüren diş teknisyeni Bekir Doğan (44), tutuklandı. Öldürülen anne ile kızı da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşi ile kızını öldüren diş teknisyeni tutuklandı; cenazeler toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'nınSeydişehir ilçesinde boşandığı eşi Ayşe Gezer (35) ile kızı Gözde Nur Doğan'ı (17) av tüfeği ile vurarak öldüren diş teknisyeni Bekir Doğan (44), tutuklandı. Öldürülen anne ile kızı da son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, dün saat 09.00 sıralarında Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'ta meydana geldi. Diş teknisyeni Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer´in yaşadığı eve gitti. Doğan, burada eski eşi Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ı av tüfeği ile vurdu. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Bekir Doğan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        'BAŞKASIYLA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ FARK ETTİM'

        Bekir Doğan, polise verdiği ilk ifadesinde ''Son zamanlarda eski eşimle yeniden görüşmeye başladık. Dün geceyi de onun evinde geçirdim. Zaman zaman da onun evinde kalıyordum. 3 ay önce anlaşmalı boşandık ama konuşuyorduk. Ayşe'nin başkasıyla da görüştüğünü fark ettim. Sabah tartışmaya başladık. Siz bana ihanet ettiniz deyip ateş ettim" dedi. Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ayşe Gezer ve kızı Gözde Nur Doğan'ın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından bugün Seyyid Harun Camisi'ne getirildi. Cenazeler, burada kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı'na defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni yıla ilk Yeni Zelanda girdi
        Yeni yıla ilk Yeni Zelanda girdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler

        Benzer Haberler

        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Konya'da eski eşi ve kızını öldüren zanlı tutuklandı
        Konya'da eski eşi ve kızını öldüren zanlı tutuklandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
        Başkan Altay, Bozkır'da yeni otogarı inceledi
        Başkan Altay, Bozkır'da yeni otogarı inceledi
        Diş teknisyeni, eski eşi ile kızını öldürdü (2)
        Diş teknisyeni, eski eşi ile kızını öldürdü (2)
        KOSKİ'den 7 noktada eş zamanlı vana çalışması
        KOSKİ'den 7 noktada eş zamanlı vana çalışması