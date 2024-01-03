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        Konya'da minibüste 35 kaçak göçmen yakalandı

         KONYA´dapolis ekiplerinin durdurduğu minibüs içerisinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:45 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:50
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        Konya'da minibüste 35 kaçak göçmen yakalandı
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         KONYA´dapolis ekiplerinin durdurduğu minibüs içerisinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Plaka Tespit Sistemi (PTS) kontrollerinde şüphelenerek takip ettiği bir minibüsü Ankara yolu üzerinde durdurdu. 16 koltuk kapasiteli minibüsün içinde 35 göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan 2 sürücü gözaltına alındı. Minibüs sahibine 'izinsiz yolcu taşıma' suçundan 20 bin 342 TL idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün trafikten menedildi.  Suriye uyruklu 35 kişinin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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