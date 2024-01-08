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        5 ilde FETÖ operasyonu; 7 gözaltı

        KONYAmerkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 10:52 Güncelleme: 08.01.2024 - 10:52
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        5 ilde FETÖ operasyonu; 7 gözaltı
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        KONYAmerkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Konya merkezli, Ankara, Kahramanmaraş, İstanbul ve Kütahya'da yapılan baskınlarda 7 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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