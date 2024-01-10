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        Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Bu gece gereken neyse yapılacak

        Konyaspor'da 7-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardındın teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrılıyor. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, ''Yönetim ve hocamızla konuşacağım. Bu gece gereken neyse yapılacak" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 23:21 Güncelleme: 10.01.2024 - 23:21
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        Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Bu gece gereken neyse yapılacak
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        Konyaspor'da 7-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardındın teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrılıyor. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, ''Yönetim ve hocamızla konuşacağım. Bu gece gereken neyse yapılacak" dedi. 

        Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada istifa edebileceğinin sinyalini verdi. Keleş, "Başkanımla konuşacağım ve gereği neyse yapacağım" dedi.

        Öte yandan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve hocamızla konuşacağım. Bu gece gereken neyse yapılacak" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Konya - İsmail AKKAYA

        2024-01-10 23:21:23

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