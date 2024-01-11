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        Gezmek için geldiler, paraları bitince kadının telefonunu gasbettiler

        KONYA'ya gezmek için gelen 3 kişi, paraları bitince bir kadının cep telefonunu gasbetti. Telefonu satmak istedikleri teknoloji mağazasında suçüstü yakalanan şüphelilerden Fazıl İ. (18) ve Muhammet A. (22) tutuklandı, Ramazan Ç. (19) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:18 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:20
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        Gezmek için geldiler, paraları bitince kadının telefonunu gasbettiler
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        KONYA'ya gezmek için gelen 3 kişi, paraları bitince bir kadının cep telefonunu gasbetti. Telefonu satmak istedikleri teknoloji mağazasında suçüstü yakalanan şüphelilerden Fazıl İ. (18) ve Muhammet A. (22) tutuklandı, Ramazan Ç. (19) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Akşehir ilçesinde oturan Fazıl İ., Muhammet A. ve Ramazan Ç., gezmek için Konya kent merkezine geldi. Gezip, eğlenen 3 kişi, paraları bitince Konaevi Mahallesi'nde yolda yürüyen ismi açıklanmayan kadını durdurup, cep telefonunu gasbetti. Kadının ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin kaçış güzergahındaki yaklaşık 12 kilometrede 47 iş yerinin güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelendi. Şüphelilerin telefonu satma ihtimali üzerinde duran polis, aynı istikametteki teknoloji mağazalarını da tek tek kontrol etti. Şüpheliler, telefonu satmak isterken suçüstü yakalandı. Telefon sahibine teslim edilirken şüpheliler gözaltına alındı. 

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Fazıl İ. ile Muhammet A. tutuklandı, Ramazan Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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