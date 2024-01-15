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        Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu; 9 gözaltı

        KONYAmerkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 15.01.2024 - 09:59
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        Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu; 9 gözaltı
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        KONYAmerkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bu kapsamda Konya, İstanbul, Ankara, Antalya, Tokat, Balıkesir, Bursa ve Ordu'da eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Şüphelilerin sorgusu başlarken, 3 firariyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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