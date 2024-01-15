Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu; 9 gözaltı

KONYAmerkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bu kapsamda Konya, İstanbul, Ankara, Antalya, Tokat, Balıkesir, Bursa ve Ordu'da eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Şüphelilerin sorgusu başlarken, 3 firariyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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