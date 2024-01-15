Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor, Omerovic ile prensipte anlaştı

        Konyaspor,teknik direktörlük görevi için Fahrudin Omerovic ile prensipte anlaştı. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanılan Omerovic'in, yarın resmi imzayı atması bekleniyor.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:44 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor, Omerovic ile prensipte anlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konyaspor,teknik direktörlük görevi için Fahrudin Omerovic ile prensipte anlaştı. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanılan Omerovic'in, yarın resmi imzayı atması bekleniyor.  

        Konyaspor'da 7-1'lik Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası teknik direktör Hakan Keleş'le yollar ayrıldı. Ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan yeşil-beyazlı kulüp, 2014/2015 ve 2018/2019 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Bosnahersek doğumlu Fahrudin Omerovic (63) ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı. Yarın imza atması beklenen Fahrudin Omerovic'in, İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor da antrenör olarak görev yaptı. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Yatağa bağımlı Konyalı gazinin hayatı, evde sağlık hizmetiyle kolaylaştırıl...
        Yatağa bağımlı Konyalı gazinin hayatı, evde sağlık hizmetiyle kolaylaştırıl...
        Otomobilin çarptığı liseli Zeynep, yaşamını yitirdi
        Otomobilin çarptığı liseli Zeynep, yaşamını yitirdi
        Konya'da son 3 ayda araması olan 1294 kişi yakalandı
        Konya'da son 3 ayda araması olan 1294 kişi yakalandı
        Konya'da durdurulan araçta ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişi tutuklan...
        Konya'da durdurulan araçta ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişi tutuklan...
        Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istem...
        Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istem...
        Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu; 9 gözaltı
        Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu; 9 gözaltı