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        Eşya yüklü kamyonetteki buzdolabından 70 kilo skunk çıktı

        KONYA'da durdurulan eşya yüklü kamyonetteki buzdolabının içinde 78 kilogram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:02 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:05
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        Eşya yüklü kamyonetteki buzdolabından 70 kilo skunk çıktı
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        KONYA'da durdurulan eşya yüklü kamyonetteki buzdolabının içinde 78 kilogram skunk ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine eşya yüklü bir kamyoneti durdurdu. Eğitimli köpeğin de kullanıldığı aramada araçtaki buzdolabının içinde 69 paket halinde 78 kilogram skunk ele geçirildi. M.A. ile S.A. gözaltına alınırken, şüpheliler işlemleri sonrası 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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