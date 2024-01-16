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        Konyaspor'da Fahrudin Omerovic dönemi

        Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile 2023-2024 sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:32 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:35
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        Konyaspor'da Fahrudin Omerovic dönemi
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        Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile 2023-2024 sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 

        Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör Hakan Keleş ile yolları ayırmasının ardından daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Fahrudin Omerovic ile anlaşlatı. Konya Büyükşehir Stadında düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Ömer Kokmaz ve Fahrudin Omerovic katıldı. Fahrudin Omerovic, sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı takımı çalıştıracak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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