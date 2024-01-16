Konyaspor'da Fahrudin Omerovic dönemi Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile 2023-2024 sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile 2023-2024 sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör Hakan Keleş ile yolları ayırmasının ardından daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Fahrudin Omerovic ile anlaşlatı. Konya Büyükşehir Stadında düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Ömer Kokmaz ve Fahrudin Omerovic katıldı. Fahrudin Omerovic, sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı takımı çalıştıracak.