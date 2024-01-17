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        Çiftlik gibi okul 

        KONYA'da, Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Tarım ve Hayvan Sağlığı Bölümü öğrencileri, uygulamalı olarak gördükleri derslerinde seralarda sebze ve mantar yetiştiriyor, kümeste tavuk, ahırda koyun besliyor, tarlada ise buğday üretiyor. Okul Müdürü İlhan Kolay, "Öğrencilerimizin, bilimsel çalışma gerçekleştirip üretim yaparak ülke ekonomisine destek olmasını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:25
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        Çiftlik gibi okul 
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        KONYA'da, Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Tarım ve Hayvan Sağlığı Bölümü öğrencileri, uygulamalı olarak gördükleri derslerinde seralarda sebze ve mantar yetiştiriyor, kümeste tavuk, ahırda koyun besliyor, tarlada ise buğday üretiyor. Okul Müdürü İlhan Kolay, "Öğrencilerimizin, bilimsel çalışma gerçekleştirip üretim yaparak ülke ekonomisine destek olmasını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

        Kentte, 57 yıldır öğrenci yetiştiren Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, Karatay Belediyesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle 4 yıl önce okulun yanındaki 120 bin metre karelik alan tahsis edildi. Okul yönetimi de bu araziyi, Tarım ve Hayvan Sağlığı bölümünde öğrenim gören öğrenciler için ayırdı. Bölümün öğrencileri, çiftlikte çalışır gibi uygulamalı olarak eğitim görüyor, seralarda sebze ve mantar yetiştiriyor, kümeste tavuk, ahırda koyun besliyor ve tarlada ise buğday üretiyor.

        'ÇALIŞIRKEN ÖĞRENİYOR, ÖĞRENİRKEN EĞLENİYORUZ'

        Hayvan Sağlığı bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Arda Efecan, eğitimlerini uygulamalı olarak aldıkları için memnun olduklarını dile getirerek, ''Derslerimiz bize hayvan sağlığını, yetiştiriciliğinin nasıl bir şekilde olmasını öğretiyor. Biz burada hayvanların yemlerini, su kontrollerini yapıyoruz. Aynı zamanda buradan çıkan gübreleri ektiğimiz tohumlara katkı gübre olarak sağlıyoruz. Çalışırken öğreniyoruz, öğrenirken de eğleniyoruz. Aynı zamanda da sohbet de ederek yumurta toplarken, molalarımızda beraber eğleniyoruz" dedi.

        'MEZUN OLDUKTAN SONRA MANTAR SERASI KURACAĞIM'

        Tarım bölümünün ilk mezunu olacağını belirten 4'üncü sınıf öğrencisi Burak Eken, ''İlk başta mantar serası vardı. Sonra marul seramız, maydanoz seramız oldu. Süs bitkileri serası gibi eklenecek projelerimiz var. Derste öğrendiğimizi, kitapta okuduğumuzu burada gelip hemen uygulayabiliyoruz. Bazen aklımıza yatmayan şeyleri ya da kitapta anlamadığınız şeyleri buraya gelerek uygulamalı bir şekilde öğreniyoruz. Bu bize daha iyi bir şekilde katkı ve etki sağlıyor. Uygulamalı dersler en başta benim ufkumu açtı. Ben bugüne kadar gelip mantarın serada yetiştiğini bilmiyordum. Ben buradan mezun olduktan sonra kendime mantar serası kurmayı düşünüyorum" diye konuştu.

        'AMAÇ, ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI'

        Okuldaki uygulamaları anlatan müdür İlhan Kolay ise şöyle konuştu:

        ''Buradaki gerçekleştirdiğimiz üretimden elde ettiğimiz ürünleri, döner sermaye kapsamında satıyoruz. Elde ettiğimiz geliri tekrar projelerimizde kullanıyoruz. Aynı zamanda da öğrencilerimize harçlık tarzında ödemeler yapıyoruz. Öğrencilerimize kendi işlerini kurduklarında nasıl para kazanılacağını gösteriyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin, bilimsel çalışma gerçekleştirip üretim yaparak ülke ekonomisine destek olmasını sağlamak."

        Okulun su kuyusu ve güneş panellerine ihtiyacı olduğunu belirten Kolay, ''Biz burada bir planlama yaptık. Bizim bu planlamamız içerisinde küçükbaş eğitim alanı, kanatlı hayvan eğitim alanı, mantar üretim tesisi, solucan gübresi, et piliç üretim tesisi, büyükbaş hayvan üretim tesisi güneş panellerinden elde edeceğimiz temiz enerjiyle buradaki üretim alanının elektrik enerjisini sağlayıp öğrencilerimize gittikleri bölgede temiz enerji kullanarak da üretimlerini gerçekleştirebilmelerini göstermektir. Okulumuzun eksiği, şu an için büyükbaş üretim tesisiyle, küçükbaş üretim tesisinde kapalı alana ihtiyacımız var. Bir de tarım arazimizin sulama kuyusuna ihtiyacı var" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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