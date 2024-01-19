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        Konya'da alkollü restoranda bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

         KONYA'da alkollübir restoranda çıkan tartışmada Yavuz Y., tarafından bıçaklanan Cem Çokkaynar, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 23:57 Güncelleme: 20.01.2024 - 00:00
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        Konya'da alkollü restoranda bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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         KONYA'da alkollübir restoranda çıkan tartışmada Yavuz Y., tarafından bıçaklanan Cem Çokkaynar, ağır yaralandı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yeni Sille Caddesi´nde bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda karşılaşan Yavuz Y. ile Cem Çokkaynar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz Y., bıçakla Cem Çokkaynar´ı ağır yaraladı. Cem Çokkaynar kanlar içerisinde yığılırken, Yavuz Y. ise otomobilini binip, olay yerinden kaçtı. Çokkaynar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cem Çokkaynar´ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

        Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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