Konya'da alkollü restoranda bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

KONYA'da alkollübir restoranda çıkan tartışmada Yavuz Y., tarafından bıçaklanan Cem Çokkaynar, ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yeni Sille Caddesi´nde bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda karşılaşan Yavuz Y. ile Cem Çokkaynar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz Y., bıçakla Cem Çokkaynar´ı ağır yaraladı. Cem Çokkaynar kanlar içerisinde yığılırken, Yavuz Y. ise otomobilini binip, olay yerinden kaçtı. Çokkaynar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cem Çokkaynar´ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.