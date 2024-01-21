Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor- Antalyaspor: 1-1

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:09 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor- Antalyaspor: 1-1
        ABONE OL
        ABONE OL

         

        STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir

        HAKEMLER: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Furkan Ürün 

        KONYASPOR: Deniz - Ahmet Oğuz, Metehan, Uğurcan, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Prip (Dk. 84 Cicaldau), Oğulcan (Dk. 80 Moreno), Yunus (Dk. 80 Oliveira), Cikalleshi 

        ANTALYASPOR: Leite - Erdoğan, Veysel, Bahadır (Dk. 83 Naldo), Güray, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri (Dk. 90 Erdal), Saric (Dk. 83 Ufuk), Larsson (Dk. 90+4 Milosevic), Buksa (Dk. 89 Assombalonga)

        GOLLER: Dk. 43 N'Zonzi (Konyaspor) - Dk. 69 Buksa (Antalyaspor)

        SARI KARTLAR: Oğulcan, Guilherme (Konyaspor) - Larsson, Erdoğan, Erdal (Antalyaspor)

        Süper Lig'in 21'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 

        20'nci dakikada Oğulcan'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Soner'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 

        42'nci dakikada ceza sahası yayında Erdoğan'ın şutunda top üstten auta çıktı. 

        43'üncü dakikada Konyaspor, N'Zonzi'nin golüyle öne geçti. Konyaspor'un sol kanattan köşe vuruşunda ceza sahasında oluşan karambolde kalice Leite, yumrukla topu uzaklaştırmak istedi. Dönen topa N'Zonzi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 

        Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

        60'ncı dakikada ceza sahasındaki Bytyqi'nin şutunda top kaleci Deniz'de kaldı. 

        64'üncü dakikada ceza sahasında dönen topu önünde bulan Ahmet Oğuz'un şutu yandan auta çıktı. 

        68'inci dakikada Antalyaspor, beraberliği yakaladı. Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu yükselen Buksa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

        Karşılaşma 1-1 sona erdi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Konya - İsmail AKKAYA

        2024-01-21 18:08:52

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Diyarbakır anneleri Konya'da kültür gezisine katıldı
        Diyarbakır anneleri Konya'da kültür gezisine katıldı
        Konyalı yetim yarışmadan kazandığı ödülü Gazze'ye bağışladı
        Konyalı yetim yarışmadan kazandığı ödülü Gazze'ye bağışladı
        Arkadaşının hareket ettirdiği TIR'ın devirdiği yön levhasıyla yaralanan sür...
        Arkadaşının hareket ettirdiği TIR'ın devirdiği yön levhasıyla yaralanan sür...
        Konya'da çekicinin çarptığı tabela başına isabet eden kişi öldü
        Konya'da çekicinin çarptığı tabela başına isabet eden kişi öldü