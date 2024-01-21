Konyaspor- Antalyaspor: 1-1

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Furkan Ürün

KONYASPOR: Deniz - Ahmet Oğuz, Metehan, Uğurcan, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Prip (Dk. 84 Cicaldau), Oğulcan (Dk. 80 Moreno), Yunus (Dk. 80 Oliveira), Cikalleshi

ANTALYASPOR: Leite - Erdoğan, Veysel, Bahadır (Dk. 83 Naldo), Güray, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri (Dk. 90 Erdal), Saric (Dk. 83 Ufuk), Larsson (Dk. 90+4 Milosevic), Buksa (Dk. 89 Assombalonga)

GOLLER: Dk. 43 N'Zonzi (Konyaspor) - Dk. 69 Buksa (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Oğulcan, Guilherme (Konyaspor) - Larsson, Erdoğan, Erdal (Antalyaspor)

Süper Lig'in 21'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

20'nci dakikada Oğulcan'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Soner'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

42'nci dakikada ceza sahası yayında Erdoğan'ın şutunda top üstten auta çıktı.

43'üncü dakikada Konyaspor, N'Zonzi'nin golüyle öne geçti. Konyaspor'un sol kanattan köşe vuruşunda ceza sahasında oluşan karambolde kalice Leite, yumrukla topu uzaklaştırmak istedi. Dönen topa N'Zonzi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

60'ncı dakikada ceza sahasındaki Bytyqi'nin şutunda top kaleci Deniz'de kaldı.

64'üncü dakikada ceza sahasında dönen topu önünde bulan Ahmet Oğuz'un şutu yandan auta çıktı.

68'inci dakikada Antalyaspor, beraberliği yakaladı. Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu yükselen Buksa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Konya - İsmail AKKAYA

2024-01-21 18:08:52

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.