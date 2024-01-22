ByLock kullanıcısı 3 şüpheliye gözaltı
KONYA veIsparta'da FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen 2'si kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı.
KONYA veIsparta'da FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen 2'si kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Konya ve Isparta'da yapılan operasyonlarda örgütün 'ByLock' adlı gizli haberleşme programını kullandığı öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinden 46 FETÖ üyesi daha deşifre oldu. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.