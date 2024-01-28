Konyaspor - Başakşehir: 2-3

STAT:Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER:Alper Akarsu, İlker Takpak, Murat Temel

KONYASPOR: Deniz Ertaş, Uğurcan, Metehan, Damjanovic, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Prip (Dk.77 Ndao), Cicaldau, Moreno (Dk.68 Ethemi), Cikalleshi (Dk. 68 Yunus)

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Dubois (Dk.88 Lima), Ousseynou, Duarte, Opoku, Onur (Dk. 76 Josef), Deniz Türüç, Berkay Aydoğmuş (Dk.46 Emirhan), Berkay Özcan (Dk. 88 Mahmut ), Aleksic (Dk. 90+4 Hamza), Piatek

GOLLER: Dk. 7-14 Prip (Konyaspor), Dk. 67 (Penaltı), 79, 90+1 Piatek (Başakşehir)

SARI KARTLAR N'zonzi, Soner,Deniz (Konyaspor), Onur, Emirhan (Başakşehir)

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Konyaspor, sahasında Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.

7'nci dakikada ev sahibi takım Konyaspor, öne geçti. Cikalleshi'nin pasında ceza sahasında topu önünde bulan Prip'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0

14'üncü dakikada Konyaspor, Prip'in ikinci gölüyle aradaki farkı 2'ye çıkarttı. Morena'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Cikalleshi'den seken topu önünde bulunan Prip'in şutunda meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı. 2-0

24'üncü dakikida Prip'in şutunda top kaleci Volkan'dan geri döndü. Defans topu uzaklaştırdı.

34'üncü dakikada Dubois'in pasında ceza sahasında topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda Konyaspor defansı topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55'inci dakikada Emirhan'ın ortasında ceza sahasında topa yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

61'inci dakikada topla ceza sahasına giren Emirhan, Metehan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyun devam ederken hakem Alper Akarsu, 'VAR' izlemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.

67'nci dakikada Başakşehir, penaltı vuruşuyla aradaki farkı 1'e indirdi. Penaltı vuruşunu kullanan Piatek, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

79'uncu dakikada Başakşehir, beraberliği yakaladı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında ceza sahasında yatarak kafa vuruşu yapan Piatek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2

85'inci dakikada Uğurcan'ın ceza sahası dışından şutu üstten auta çıktı.

87'nci dakikada sol kanattan Emirhan'ın ortasında ceza sahasında topa yükselen Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Deniz Ertaş müdahale etti. Defans topu uzaklaştırdı.

90+1 Başakşehir, Piatek'in golüyle skoru belirledi. Josef'in pasında ceza sahasında topu önünde bulan Piatek'in şutunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu:2-3

Karşılaşma Başakşehir'in 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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