Takip sırasında otomobili terk edip otostopla kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yakalandı

KONYA'da 'Dur' ihtarına uymayıp, takip sırasında otomobili terk ederek otostop çektikleri araçla kaçmaya çalışan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Karatay ilçesi Okyar Caddesi'nde meydana geldi. Polis, şüphe üzerine içinde 3 kişinin bulunduğu 45 AEH 392 plakalı otomobile `dur´ ihtarında bulundu. Ancak sürü yoluna devam etti, bölgeye yönlendiren takviye ekiplerle birlikte polis de peşlerine düştü. Takip sırasında yaklaşık 1 saat sonra şüpheliler, araçlarını organize sanayi bölgesi Evrenköy Caddesi'nde terk etti. Ardından otostop çeken şüpheliler, durdurdukları aracın sürücüsüne, kendilerinin yabancı uyruklu olduklarını ve çalıştıkları fabrikaya gideceklerini söyledi. Yaklaşık 2 kilometre sonra araçtan inen 3 şüpheliden O.U.A. ile kimliği henüz belirlenemeyen birini yakaladı. Diğer şüpheli İ.E. ise boş araziden geçip girdiği fabrika bahçesinde yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, terk ettikleri araç da, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü´nün bahçesine çekildi.