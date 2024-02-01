Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Selçuklu sultanlarının kemikleri incelendi; hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi

        SELÇUKLU Devleti sultanlarının türbesindeki poşetler içerisine istiflenmiş kemikleri bir araya getirilerek DNA analizleri yapıldı. Sultanların hastalıkları, savaşlardaki aldıkları yaralar ve zehirlenmeleri, kimliklerinin tespitinde belirleyici oldu. Çalışmalarda 1´inci Mesud ve 2´nci Kılıç Arslan Sultan´ın ankilozan spondilit (omurga romatizması) rahatsızlıklarının olduğu, Alaaddin Keykubat´ın kafatasındaki renk değişikliklerinin ağır metal zehirlenmesine işaret ettiği belirtildi. Savaşta ölen 1´inci Alaaddin Keyhüsrev´in ise kafatasında ve kemiklerinde kılıç ve hançer darbeleri belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selçuklu sultanlarının kemikleri incelendi; hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SELÇUKLU Devleti sultanlarının türbesindeki poşetler içerisine istiflenmiş kemikleri bir araya getirilerek DNA analizleri yapıldı. Sultanların hastalıkları, savaşlardaki aldıkları yaralar ve zehirlenmeleri, kimliklerinin tespitinde belirleyici oldu. Çalışmalarda 1´inci Mesud ve 2´nci Kılıç Arslan Sultan´ın ankilozan spondilit (omurga romatizması) rahatsızlıklarının olduğu, Alaaddin Keykubat´ın kafatasındaki renk değişikliklerinin ağır metal zehirlenmesine işaret ettiği belirtildi. Savaşta ölen 1´inci Alaaddin Keyhüsrev´in ise kafatasında ve kemiklerinde kılıç ve hançer darbeleri belirlendi.

        Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2017-2023 yılları arasında hayata geçirilen, `Türkiye Selçukluları Konya Hanedan Türbesi´ndeki Naaşların Tanzimi Projesi´nin (tasnif, tedvin, teçhiz, tekfin, adli bilimler, osteoarkeolojik inceleme, yeniden yüzlendirme, 3D, uygulamalı heykeltıraşlık ve sergileme) sonuçları, düzenlenen toplantıyla açıklandı. 13 sultanın bulunduğu türbedeki poşetlere istiflenmiş dağınık halde bulunan iskeletlerin, birçok bilim insanı ve kurumun çalışmasıyla DNA örnekleri ve kimliklendirmeyle hangi sultana ait olduğu belirlendi. Kimlik tespitlerinden sonra  Sultanlardan 1´inci Kılıçarslan, Melikşah, 1´inci Rükneddin Mesud, 2´nci Kılıçarslan, 2´nci Rükneddin Süleyman Şah, 3´üncü Kılıçarslan, 1´inci Gıyaseddin Keyhüsrev, 1´inci Alaeddin Keykubat, 2´nci Gıyaseddin Keyhüsrev, 4´üncü Kılıçarslan, 3´üncü Gıyaseddin Keyhüsrev ve 2´nci Gıyaseddin Mesud'un yüzü ve bedenleri gerçeğe uygun silikon heykellerine dönüştürüldü. Heykeller de Darü´l-Mülk Sergi Sarayı´nda ziyarete açıldı.

        `POŞETLERE DOLDURULMUŞ İSKELETLERLE KARŞILAŞTIK´

        Selçuklu sultanlarının iskeletlerini poşetlere doldurulmuş halde bulduklarını söyleyen Konya İl Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar, "Sultanlar Türbesi´ndeki sandukaları açtığımızda karşılaşılan manzara, bizi bugüne kadar devam eden çalışmayı yapmaya mecbur kılmıştır. Türbenin cenazelik kısmında bulunan 8 sanduka açıldığında sadece ikisi içerisindeki poşetlere rastgele doldurulmuş iskeletler, kafatasları ve naaş kalıntılarıyla karşılaşılmıştır. 7 yıl boyunca 6 aşamada bu çalışma tamamlanmıştır. Eldeki bilimsel veriler işlenerek Selçuklu Hanedanı´nın silikon heykelleri oluşturuldu" dedi.   

        `HASTALIKLARI, YARALARI  KİMLİK TESPİTİNDE BELİRLEYİCİ OLDU´

        Çalışmanın Adli Tıp alanında çalışmalar yürüten Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Demirci, şunları söyledi:

        "7 ceset, tanıtıcı özellikleriyle karşımıza çıktı. Bunlardan ikisi 1´inci Mesud ve 2´nci Kılıçarslan Sultan´a aitti. Ankilozan spondilit (omurga romatizması) rahatsızlıklarının belirgin örneğiyle karşılaştık ve kolayca tanı koyduk. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor; ankilozan spondiliti hastalığını atalarımızın bir mirası olarak görüyoruz. Türkiye geneline baktığımızda Konya ve Karaman´da ankilozan spondilitin diğer illere göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Alaaddin Keykubat´ın kafatasındaki renk değişiklikleri ağır metal zehirlenmesini çağrıştırdı. Aldığımız numunelerde o dönemde bol olarak kullanılan cıva, kobalt, arsenik, siyanür gibi ağır metallerin oluşturduğu zehrin azar azar verilmesi neticesinde zehirlendiğini öngörüyoruz. 1´inci Alaaddin Keyhüsrev, Alaşehir Meydan Muharebesi´nde savaş esnasında şehit edilmiş bir sultanımız. Kafatasında ve kemiklerinde kılıç ve hançer darbelerinden tanı konuldu. 2´nci Alaaddin Keyhüsrev ise her ne kadar vahşi hayvan saldırısı sonrası öldüğü söylense de yüz bölgesinden kılıç kesileriyle öldüğünü görüyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Yayalara yol veren motosikletliyi yumrukladı!
        Yayalara yol veren motosikletliyi yumrukladı!
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Almanya'da binlerce kişiyi etkileyen grev!
        Almanya'da binlerce kişiyi etkileyen grev!
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Alman istihbaratında soruşturma
        Alman istihbaratında soruşturma

        Benzer Haberler

        "Türkiye Selçukluları Hanedan Türbesindeki Naaşların Tanzim Projesi" paneli...
        "Türkiye Selçukluları Hanedan Türbesindeki Naaşların Tanzim Projesi" paneli...
        Konya'da horoz dövüşüne ilişkin yakalanan 7 kişiye 81 bin 851 lira ceza ver...
        Konya'da horoz dövüşüne ilişkin yakalanan 7 kişiye 81 bin 851 lira ceza ver...
        Ahmet Enes'in böcek ilacından ölümünde kiracı gözaltına alındı
        Ahmet Enes'in böcek ilacından ölümünde kiracı gözaltına alındı
        Yalıhüyük'te kamu çalışanları yemekte bir araya geldi
        Yalıhüyük'te kamu çalışanları yemekte bir araya geldi
        Konya'da böcek ilacından zehirlenen 7 yaşındaki çocuk öldü
        Konya'da böcek ilacından zehirlenen 7 yaşındaki çocuk öldü
        FETÖ'nün bölge imamı Ankara'da yakalandı
        FETÖ'nün bölge imamı Ankara'da yakalandı