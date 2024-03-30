Gönüllü bakımını yaptığı mezarlıktan bisikletiyle dönerken kazada öldü

Bu arada Sinan Camcı'nın Selvili Mahallesi’ndeki mezarlığın gönüllü bakımını yaptığı, sabah erken saatlerde mezarlıktaki sulama ve budama işlerini yapıp eve dönerken TIR'ın çarptığı öğrenildi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletli Sinan Camcı (70) öldü. Camcı'nın gönüllü olarak bakımını yaptığı mezarlıktan döndüğü öğrenildi.

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