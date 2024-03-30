Gönüllü bakımını yaptığı mezarlıktan bisikletiyle dönerken kazada öldü
KONYA'nın Ereğli ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletli Sinan Camcı (70) öldü.
KONYA'nın Ereğli ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletli Sinan Camcı (70) öldü. Camcı'nın gönüllü olarak bakımını yaptığı mezarlıktan döndüğü öğrenildi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Konya- Adana kara yolu Orhangazi Mahallesi Ereğli Çevre Yolu’nda Türkmen Kavşağı yakınında meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki 20 ABE 537 plakalı TIR, yolun kenarında bisikletiyle ilerleyen Sinan Camcı'ya çarptı. TIR'ın altında kalan Camcı, yaşamını yitirdi. Camcı'nın cesedi, incelemenin ardından, Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Polis, TIR şoförü Mehmet K.'yi gözaltına aldı.
Bu arada Sinan Camcı'nın Selvili Mahallesi’ndeki mezarlığın gönüllü bakımını yaptığı, sabah erken saatlerde mezarlıktaki sulama ve budama işlerini yapıp eve dönerken TIR'ın çarptığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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