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        Oylarını evlerine getirilen seyyar sandıkta kullandılar

        KONYA'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için erken saatlerde okullara gelen vatandaşlar oy kullanırken, hasta veya engelli vatandaşlar için de seyyar sandıklar evlerine götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 11:50 Güncelleme: 31.03.2024 - 11:55
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        Oylarını evlerine getirilen seyyar sandıkta kullandılar
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        KONYA’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için erken saatlerde okullara gelen vatandaşlar oy kullanırken, hasta veya engelli vatandaşlar için de seyyar sandıklar evlerine götürüldü. Evinde oyunu, eşi Ayşe Akyürek’le (83) birlikte kullanan Kadir Akyürek (90) “Memleketimiz için hayırlı olsun. Seçim sandığının evimize gelmesi büyük bir hizmet" ” dedi.

        1 milyon 649 bin 704 seçmenin oy kullanacağı Konya’da oy verme işlemi saat 08.00’de başladı. 5 bin 365 sandığın bulunduğu Konya’da oy verme işlemi 17.00’de sona erecek. Erken saatlerde okullara gelen vatandaşlar oylarını kullandı. Hasta veya engelli vatandaşlar için oluşturulan seyyar sandıklar da evlere götürüldü. Felçli olan Ahmet Ateş (51) hasta yatağında yakınlarının yardımıyla oy kullandı. Yaşlılığa bağılı rahatsızlıkları bulunan Kadir Akyürek ile eşi Ayşe Akyürek de evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı. Kadir Akyürek, “Memleketimiz için hayırlı olsun. Seçim sandığının evimize gelmesi büyük bir hizmet. Bundan daha iyi bir hizmet olmaz.” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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