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        Koyun alışverişinde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

        KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde Mustafa G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 22:33 Güncelleme: 06.04.2024 - 22:33
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        Koyun alışverişinde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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        KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde Mustafa G., koyun alışverişi sonrası aralarında çıkan kavgada kendisini yaralayan Hüseyin Deveci'yi (65), elindeki tüfeği kapıp ateş ederek öldürdü. Mustafa G., hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 16.40 sıralarında Örnekköy Mahallesinde meydana geldi. Mustafa G. ve Hüseyin Deveci, aralarındaki koyun alışverişi sonrası tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Deveci, tüfekle ateş açarak Mustafa G.'yi yaraladı. Mustafa G. ise Deveci'nin elindeki tüfeği kapıp, ateş etti. Kanlar içinde yığılan Deveci olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Mustafa G. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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