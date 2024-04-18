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        Hafifi ticari araç, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        KONYA'nın Akşehir ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada, Ali Köse (68) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 16:06 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:10
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        Hafifi ticari araç, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        KONYA'nın Akşehir ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada, Ali Köse (68) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolu Değirmenköy mevkisinde meydana geldi. Yümel Şahin’in (62) kontrolünü yitirdiği 45 ZC 1184 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada Şahin ve yanındaki Ali Köse ile Fatih Çiftçi (54) yaralandı. Çağırılan ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ali Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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