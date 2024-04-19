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        Yolu kapatıp, silahlarla havaya ateş açtılar; jandarma yakalamak için çalışma başlattı

        KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 7 kişi, yolu kapatarak tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:23 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:25
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        Yolu kapatıp, silahlarla havaya ateş açtılar; jandarma yakalamak için çalışma başlattı
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        KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 7 kişi, yolu kapatarak tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Jandarma, 7 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup, araçlarıyla yolu kapattı. Ardından grubun içinde bulunan 7 kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı. Harekete geçen jandarma, 7 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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