Yolu kapatıp, silahlarla havaya ateş açtılar; jandarma yakalamak için çalışma başlattı
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 7 kişi, yolu kapatarak tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı.
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 7 kişi, yolu kapatarak tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Jandarma, 7 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Olay, dün akşam saatlerinde Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup, araçlarıyla yolu kapattı. Ardından grubun içinde bulunan 7 kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı. Harekete geçen jandarma, 7 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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