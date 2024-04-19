Yolu kapatıp, silahlarla havaya ateş açtılar; jandarma yakalamak için çalışma başlattı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 7 kişi, yolu kapatarak tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Jandarma, 7 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup, araçlarıyla yolu kapattı. Ardından grubun içinde bulunan 7 kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı. Harekete geçen jandarma, 7 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.