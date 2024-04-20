Konyaspor Başkanı Korkmaz: Şu anda bizim elimizdeki takım bu

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, “Şu anda bizim elimizdeki takım bu, yapımız bu, bu oyunlarla lige devam etmek zorundayız. Konyaspor yönetimi olarak elimizden gelen her şeyi, maddi manevi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Gerçekten anlatmak zor oluyor ama taraftarlarımızın yaşadıklarının mislini içimizde yaşıyoruz" dedi.

Konyaspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Alanyaspor’a sahasında 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftardan destek bekleyen Korkmaz, “Taraftarlarımızın bugün buraya muhtemelen geliş amacı bir 3 puan daha alıp artık biraz daha nefes alalım, rahatlayalım olabilir. Bunun verdiği stres ile birlikte heyecan da vardı. Ama maalesef bugün takımımız hiç beklemediğimiz bir oyun oynadı. Ama bununla birlikte şu gerçeği görmezden gelemeyiz. Şu anda bizim elimizdeki takım bu, yapımız bu, bu oyunlarla lige devam etmek zorundayız. Konyaspor yönetimi olarak elimizden gelen her şeyi, maddi manevi anlamda yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Gerçekten anlatmak zor oluyor ama taraftarlarımızın yaşadıklarının mislini içimizde yaşıyoruz. Onlara karşı da sorumluluk duygumuz var. Biz taraftarlarımızla birlikte başarılar elde edeceğiz. Yönetim olarak bu zor süreçte görev almışken taraftarlarımızın da bize destek olması lazım” diye konuştu.