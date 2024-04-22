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        Yasak noktadan 'U' dönüşü yapmak isteyen minibüse otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        KONYA'da yasak olduğu halde 'U' dönüşü yapmak isteyen minibüse, otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 21:07 Güncelleme: 22.04.2024 - 21:10
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        Yasak noktadan 'U' dönüşü yapmak isteyen minibüse otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        KONYA'da yasak olduğu halde 'U' dönüşü yapmak isteyen minibüse, otomobil çarptı. Kazada emniyet kemeri takılı olmayan minibüs sürücüsü Yakup Bütün (48) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Meram ilçesi, Konya Beyşehir karayolu Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Mustafa Huğlu (54) yönetimindeki 64 FS 591 plakalı otomobil, aynı istikamette giden ve 'U' dönüşüne yasak olan yerden dönüş yapmak isteyen Yakup Bütün idaresindeki 42 VP 898 plakalı minibüse Çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, devrilen minibüsün emniyet kemeri takmayan sürücüsü Yakup Bütün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan minibüsteki Akif Yücetaş (53), Konya Numune Hastanesi'ne, otomobil sürücüsü Mustafa Huğlu ve eşi Emine Huğlu (55) ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Minibüste sıkışan Bütün'ün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayı haber alıp olay yerine gelen Yakup Bütün'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Bütün'ün cenazesi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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