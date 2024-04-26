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        Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

        İSTANBUL Ümraniye'de görev başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Emrah Büke'nin (25) cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:50 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:55
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        Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
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        İSTANBUL Ümraniye'de görev başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Emrah Büke'nin (25) cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi. Tarih bölümü mezunu olan Büke'nin Polis Mesleki Eğitim Merkezini geçen yıl bitirip 23 Aralık'ta göreve başladığı bildirildi.

        İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Emrah Büke, dün görev başında kullandığı motosikletle virajı alamayıp geçirdiği kazada şehit oldu. Şehit Büke için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine uğurlanan Büke'nin cenazesi baba ocağı Kamışlıkuyu Mahallesi'ne getirildi.

        Burada düzenlenen törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, protokol üyeleri, babası Erdal Büke ile annesi Nuran Büke, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Büke'nin cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olan Büke'nin, Balıkesir'deki Polis Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde eğitimini tamamladıktan sonra geçen yıl 23 Aralık'ta polis olarak göreve başladığı bildirildi.

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