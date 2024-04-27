Pastanede oturan 2 arkadaşa silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'nınEreğli ilçesinde pastanede oturan Yavuz Çapan (38) ile arkadaşı Hacı Salih Çamlıbel (29), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Çapan kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, şüpheli Hilmi P. (44) polis tarafından suç aleti tabancayla yakalandı.

Olay, saat 21.40 sıralarında Hacı Mütahir Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi’nde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, pastanede oturan Yavuz Çapan ile Hacı Salih Çamlıbel'in yanına yaklaşan bir kişi, tabancayla ateş etti. Çapan başından ve göğsünden, Çamlıbel ise sol kol ve göğsünden vurularak ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yavuz Çapan doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, arkadaşı Çamlıbel ise tedaviye alındı.