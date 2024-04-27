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        Pastanede oturan 2 arkadaşa silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

         KONYA'nınEreğli ilçesinde pastanede oturan Yavuz Çapan (38) ile arkadaşı Hacı Salih Çamlıbel (29), silahlı saldırıda ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 01:05 Güncelleme: 27.04.2024 - 01:10
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        Pastanede oturan 2 arkadaşa silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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         KONYA'nınEreğli ilçesinde pastanede oturan Yavuz Çapan (38) ile arkadaşı Hacı Salih Çamlıbel (29), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Çapan kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, şüpheli Hilmi P. (44) polis tarafından suç aleti tabancayla yakalandı.

        Olay, saat 21.40 sıralarında Hacı Mütahir Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi’nde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, pastanede oturan Yavuz Çapan ile Hacı Salih Çamlıbel'in yanına yaklaşan bir kişi, tabancayla ateş etti. Çapan başından ve göğsünden, Çamlıbel ise sol kol ve göğsünden vurularak ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yavuz Çapan doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, arkadaşı Çamlıbel ise tedaviye alındı.

        Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin 51 BA 822 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Olayın şüphelisinin Hilmi P. olduğunu belirleyen ekipler, annesinin yaşadığı Eti Mahallesi’ndeki eve baskın yaptı. Hilmi P., suç aleti tabanca ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hilmi P.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, eşinden ayrılmasına Yavuz Çapan'ın neden olduğunu, bu nedenle kendisine husumet beslediğini söylediği öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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