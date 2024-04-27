Konya'da 90 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Her iki operasyonda toplam 90 bin 832 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir eve de baskın düzenledi. Evin bulunduğu arsadaki briketler arasında bez parçalarına sarılmış vaziyette 10 bin 584 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde arama yapan ekipler, kolilerin içerisine gizlenmiş halde 80 bin 248 uyuşturucu hap ele geçirdi.

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