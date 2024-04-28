Husumetlisini pastanede öldürüp, arkadaşını yaralayan şüpheli tutuklandı

KONYA'da husumet beslediği Yavuz Çapan'ı (38) oturduğu pastanede öldürüp, arkadaşı Hacı Salih Çamlıbel'i (29) yaralayan Hilmi Pekgöz (44), tutuklandı.

Olay, 26 Nisan'da saat 21.30 sıralarında Ereğli ilçesi Hacı Mütahir Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki pastanede meydana geldi. Hilmi Pekgöz, pastanede oturan Yavuz Çapan ile arkadaşı Hacı Salih Çamlıbel'in yanına yaklaşıp, tabancayla ateş etti. Çapan başından ve göğsünden, Çamlıbel sol kol ve göğsünden yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çapan yaşamını yitirdi, arkadaşı Çamlıbel'in tedavisi sürüyor. Çalışma başlatan polis, Hilmi Pekgöz'ün 51 BA 822 plakalı otomobille kaçtığını tespit etti. Annesinin yaşadığı Eti Mahallesi’ndeki eve baskın yapan polis, Pekgöz'ü gözaltına aldı. Pekgöz, polise verdiği ilk ifadesinde; Yavuz Çapan'ın eşinden ayrılmasına neden olduğunu, bu nedenle kendisine husumet beslediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pekgöz, 'kasten öldürme' ve 'yaralama' suçlarından tutuklandı.