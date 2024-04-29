Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdı. Takımı sezon sonuna kadar sportif direktör Ali Çamdalı'nın yönetmesi bekleniyor.

Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör Hakan Keleş ile yolları ayırmasının ardından 16 Ocak 2024 tarihinde daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Fahrudin Omerovic'ı takımın başına getirmişti. Yeşil-beyazlı ekibin ateş hattından kurtulamaması üzerine kulüp yönetimi, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırmayı kararı aldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda 'Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.''denildi. Yeşil- beyazlı ekibi sezon sonuna kadar sportif direktör Ali Çamdalı'nın yönetmesi bekleniyor.